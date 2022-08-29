ЗАЭС поставляет энергию Украине несмотря на обстрелы ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Запорожская АЭС дает Украине электричество, заявил Владимир Рогов Фото:

Запорожская атомная электростанция продолжает поставлять Украине энергию несмотря на регулярные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра. Территорию пока еще подконтрольную режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из-за обстрелов на АЭС перестали работать несколько энергоблоков, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Запорожская атомная электростанция продолжает поставлять Украине энергию несмотря на регулярные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра. Территорию пока еще подконтрольную режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости». ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из-за обстрелов на АЭС перестали работать несколько энергоблоков, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...