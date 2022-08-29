ЗАЭС поставляет энергию Украине несмотря на обстрелы ВСУ

29 августа 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС дает Украине электричество, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Запорожская атомная электростанция продолжает поставлять Украине энергию несмотря на регулярные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра. Территорию пока еще подконтрольную режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости». ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из-за обстрелов на АЭС перестали работать несколько энергоблоков, сообщает телеканал 360.

Запорожская атомная электростанция продолжает поставлять Украине энергию несмотря на регулярные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра. Территорию пока еще подконтрольную режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости». ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из-за обстрелов на АЭС перестали работать несколько энергоблоков, сообщает телеканал 360.