В Кыштыме оспорили тендер по ремонту усадьбы на полмиллиарда

29 августа 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Ситуацию с восстановлением усадьбы Кыштыма изучат в правоохранительных органах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тендер по ремонту памятника федерального значения, усадьбы «Белый дом» в Кыштыме (Челябинская область) оспорило управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона. Как сообщило ведомство, документы по заключенному контракту передали в правоохранительные органы. «В рамках выполнения функции по соблюдению законодательства о тендерах УФАС отреагировало на проведенный тендер по ремонту усадьбы в Кыштыме. Начальная цена контракта составляла 526 миллионов рублей», — сообщила заместитель руководителя УФАС Влада Левончик на пресс-конференции в Челябинске. Отдел капстроительства мэрии Кыштыма объявил конкурс на корректировку проекта и работы по реставрации и приспособлению здания усадьбы середины 18 века к современному использованию. С итогами аукциона не согласился один из участников — ООО «НПА-Профиль-ПУ». Компания пожаловалась, и антимонопольщики ее поддержали. Суть претензий к заказчику работ: проектную документацию он должен был утвердить и получить на нее положительное заключение госэкспертизы. Этого не сделали. Кроме того, на момент рассмотрения жалобы поступило отрицательное заключение. Стоимость работ также признали недостоверной. В итоге в УФАС посчитали, что предмет контракта не согласован, а закупка нелегитимна. При этом подрядчика власти определили, и документы с ним подписать успели. Теперь их действия изучат в полиции и прокуратуре, куда отправлены документы. О ситуации антимонопольщики проинформировали правительство региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тендер по ремонту памятника федерального значения, усадьбы «Белый дом» в Кыштыме (Челябинская область) оспорило управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона. Как сообщило ведомство, документы по заключенному контракту передали в правоохранительные органы. «В рамках выполнения функции по соблюдению законодательства о тендерах УФАС отреагировало на проведенный тендер по ремонту усадьбы в Кыштыме. Начальная цена контракта составляла 526 миллионов рублей», — сообщила заместитель руководителя УФАС Влада Левончик на пресс-конференции в Челябинске. Отдел капстроительства мэрии Кыштыма объявил конкурс на корректировку проекта и работы по реставрации и приспособлению здания усадьбы середины 18 века к современному использованию. С итогами аукциона не согласился один из участников — ООО «НПА-Профиль-ПУ». Компания пожаловалась, и антимонопольщики ее поддержали. Суть претензий к заказчику работ: проектную документацию он должен был утвердить и получить на нее положительное заключение госэкспертизы. Этого не сделали. Кроме того, на момент рассмотрения жалобы поступило отрицательное заключение. Стоимость работ также признали недостоверной. В итоге в УФАС посчитали, что предмет контракта не согласован, а закупка нелегитимна. При этом подрядчика власти определили, и документы с ним подписать успели. Теперь их действия изучат в полиции и прокуратуре, куда отправлены документы. О ситуации антимонопольщики проинформировали правительство региона.