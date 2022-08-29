СДЭК заявил о массовой утечке данных россиян

В сеть попали личные данные 25 миллионов клиентов СДЭКа
Генеральный директор логистической компании СДЭК Леонид Гольдорт подтвердил массовую утечку данных пользователей. По словам Гольдорта, на данный момент утечка устранена.
«Насколько я знаю, меры приняты и все купировано. Сейчас никаких утечек нет. Сейчас мы пытаемся понять суть произошедшего, причины и место», — передает «Ридус» слова Гольдорта.
15 июля СМИ сообщили о массовой утечке данных из базы СДЭКа. В открытый доступ попали личные данные 25 миллионов клиентов компании.
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