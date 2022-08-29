Депутат ГД: ученым России нужны такие же льготы, как IT-шникам

Александр Демин уверен, что введение новых льгот для ученых поможет импортозамещению Партия «Новые люди»

Депутат Госдумы, кандидат в свердловские губернаторы от партии «Новые люди» Александр Демин предложил правительству РФ распространить льготы, ранее введенные для IT-компаний, для предприятий в сфере НИОКР. По его словам, подобные преференции должны получить и отечественные компании, которые занимаются научными и техническими разработками.

«Сегодня государство уделяет большое внимание развитию IT-компаний и предоставляет им различные льготы. Но для обеспечения конкурентоспособности экономики, в том числе в сфере IT, важны предприятия, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)», — рассказал Демин URA.RU, уточнив, что уже обратился с соответствующим предложением о расширении льгот сразу в три федеральных ведомства: Минобрнауки РФ, Минпромторг и Минэкономразвития.

По его словам, введение льгот для предприятий должно помочь импортозамещению. «На них [предприятия НИОКР] — по-прежнему большая налоговая и регуляторная нагрузка», — пояснил парламентарий.

На днях депутат от «Новых людей» провел встречу с представителями научно-конструкторских предприятий в Екатеринбурге. Демин представляет в Госдуме Свердловскую область и сейчас выдвигается в губернаторы этого региона. Уральские разработчики полностью поддержали его инициативу. Кроме того, в ходе встречи Демин обещал направить в Минцифры РФ предложение создать централизованную платформу, которая поможет производителям искать отечественное ПО на замену продуктам ушедших из России западных компаний.