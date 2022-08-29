Захарова назвала самоубийственными обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

29 августа 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Мария Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Россия ждет, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски», — сказала Захарова. Представитель МИД РФ в ходе своего выступления также отметила, что заявления Запада о том, что РФ пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, являются неправдой и переиначиванием фактов. Ранее стали известны сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. На недавнем конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны оказать давление на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, передает RT.

Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Россия ждет, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски», — сказала Захарова. Представитель МИД РФ в ходе своего выступления также отметила, что заявления Запада о том, что РФ пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, являются неправдой и переиначиванием фактов. Ранее стали известны сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. На недавнем конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны оказать давление на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, передает RT.