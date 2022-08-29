Захарова назвала самоубийственными обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ Фото:

Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Россия ждет, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски», — сказала Захарова. Представитель МИД РФ в ходе своего выступления также отметила, что заявления Запада о том, что РФ пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, являются неправдой и переиначиванием фактов.

Ранее стали известны сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. На недавнем конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны оказать давление на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, передает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Россия ждет, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски», — сказала Захарова. Представитель МИД РФ в ходе своего выступления также отметила, что заявления Запада о том, что РФ пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, являются неправдой и переиначиванием фактов. Ранее стали известны сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. На недавнем конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны оказать давление на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...