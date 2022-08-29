29 августа 2022

Экс-управляющий МРСК Урала Федоров выкупил санаторий под Москвой

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Дмитрий Федоров купил санаторий «Незабудка», где сейчас находится комплекс коттеджей Фото:

Бывший член совета директоров «Россети Ленэнерго» и МРСК Урала Дмитрий Федоров выкупил подмосковный санаторий «Незабудка», который раньше принадлежал миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Сумма сделки составила 225 млн рублей, следует из материалов торгов.

Санаторий «Незабудка» занимает площадь в 8 га и находится в Московской области. Раньше он входил в структуру Русской содовой компании, в которой 75% принадлежало бизнесмену Михаилу Гуцериеву, пишет «КоммерсантЪ». В 2020 году одну из структур компании признали банкротом и пустили имущество с торгов. Федоров купил «Незабудку» 24 августа этого года, сумма сделки составила 225 млн рублей.

На территории «Незабудки» сейчас работает загородный клуб «Флора парк» — это комплекс коттеджей и мини-гостиниц на 115 человек. Эксперты предполагают, что объект нуждается в реконструкции, поэтому оптимально снести его и построить новый.

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Бывший член совета директоров «Россети Ленэнерго» и МРСК Урала Дмитрий Федоров выкупил подмосковный санаторий «Незабудка», который раньше принадлежал миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Сумма сделки составила 225 млн рублей, следует из материалов торгов. Санаторий «Незабудка» занимает площадь в 8 га и находится в Московской области. Раньше он входил в структуру Русской содовой компании, в которой 75% принадлежало бизнесмену Михаилу Гуцериеву, пишет «КоммерсантЪ». В 2020 году одну из структур компании признали банкротом и пустили имущество с торгов. Федоров купил «Незабудку» 24 августа этого года, сумма сделки составила 225 млн рублей. На территории «Незабудки» сейчас работает загородный клуб «Флора парк» — это комплекс коттеджей и мини-гостиниц на 115 человек. Эксперты предполагают, что объект нуждается в реконструкции, поэтому оптимально снести его и построить новый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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