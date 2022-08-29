Россиянам предлагают выиграть путешествие по пермским заводам

Победители викторины отправятся в промышленный тур по Пермскому краю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минпромторг РФ объявил розыгрыш трехдневного промышленного тура «От роботов до космонавтики» по Пермскому краю. Чтобы стать победителем конкурса, нужно пройти тест, который ведомство разместило в своем telegram-канале.

«Условия конкурса просты: принять участие в викторине и ответить на пять вопросов о промышленности Пермского края. Изменить данные вами ответы невозможно, а на каждый из вопросов отводится не больше пять минут», — сообщают в ведомстве.

Среди условий викторины также обязательная подписка на telegram-каналы федерального министерства, туристского инфоцентра Перми и агентства стратегических инициатив по развитию туризма. Сроки проведения конкурса — три дня. 2 сентября в 15:00 будут случайным образом определены два победителя, которые верно ответили на все вопросы. Им оплатят билеты, экскурсии, проживание и питание. Даты проведения тура открытые — с середины сентября по середину октября.