29 августа 2022

Россиянам предлагают выиграть путешествие по пермским заводам

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Рекультивация городской свалки. Челябинск, дым, трубы, мечел, смог, металлургический завод, нму, экология
Победители викторины отправятся в промышленный тур по Пермскому краю Фото:

Минпромторг РФ объявил розыгрыш трехдневного промышленного тура «От роботов до космонавтики» по Пермскому краю. Чтобы стать победителем конкурса, нужно пройти тест, который ведомство разместило в своем telegram-канале.

«Условия конкурса просты: принять участие в викторине и ответить на пять вопросов о промышленности Пермского края. Изменить данные вами ответы невозможно, а на каждый из вопросов отводится не больше пять минут», — сообщают в ведомстве.

Среди условий викторины также обязательная подписка на telegram-каналы федерального министерства, туристского инфоцентра Перми и агентства стратегических инициатив по развитию туризма. Сроки проведения конкурса — три дня. 2 сентября в 15:00 будут случайным образом определены два победителя, которые верно ответили на все вопросы. Им оплатят билеты, экскурсии, проживание и питание. Даты проведения тура открытые — с середины сентября по середину октября.

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Минпромторг РФ объявил розыгрыш трехдневного промышленного тура «От роботов до космонавтики» по Пермскому краю. Чтобы стать победителем конкурса, нужно пройти тест, который ведомство разместило в своем telegram-канале. «Условия конкурса просты: принять участие в викторине и ответить на пять вопросов о промышленности Пермского края. Изменить данные вами ответы невозможно, а на каждый из вопросов отводится не больше пять минут», — сообщают в ведомстве. Среди условий викторины также обязательная подписка на telegram-каналы федерального министерства, туристского инфоцентра Перми и агентства стратегических инициатив по развитию туризма. Сроки проведения конкурса — три дня. 2 сентября в 15:00 будут случайным образом определены два победителя, которые верно ответили на все вопросы. Им оплатят билеты, экскурсии, проживание и питание. Даты проведения тура открытые — с середины сентября по середину октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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