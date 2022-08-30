В МИД РФ назвали глобальную задачу спецоперации

30 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Дробинина — спецоперация РФ на Украине формирует основы для многополярного мира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине формирует прочные основы для многополярного мироустройства. Об этом рассказал Алексей Дробинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. «Специальная военная операция придала ускорение тем переменам, которые и без того набирали ход на международной арене. Имеется в виду формирование прочной основы для многополярного мироустройства, где будет существовать не один, а несколько центров экономического роста, политического влияния, центров принятия решений», — рассказал он в программе «Визави с миром». Также Дробинин уточнил, что данные центры должны быть независимыми. Кроме того, представитель МИД РФ в интервью рассказал о стратегии внешней политики России и о том, возможно ли вообще внешнеполитическое планирование, какие цели преследует западное сообщество в нынешнем кризисе. Также он уточнил, надолго ли затянется противостояние с Западом. Про концепцию многополярного мира также рассказывал и президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и именно к этой модели нужно стремиться. Президент страны Владимир Путин объявил о начале спецоперации с 24 февраля. По его словам, основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.

Спецоперация России на Украине формирует прочные основы для многополярного мироустройства. Об этом рассказал Алексей Дробинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. «Специальная военная операция придала ускорение тем переменам, которые и без того набирали ход на международной арене. Имеется в виду формирование прочной основы для многополярного мироустройства, где будет существовать не один, а несколько центров экономического роста, политического влияния, центров принятия решений», — рассказал он в программе «Визави с миром». Также Дробинин уточнил, что данные центры должны быть независимыми. Кроме того, представитель МИД РФ в интервью рассказал о стратегии внешней политики России и о том, возможно ли вообще внешнеполитическое планирование, какие цели преследует западное сообщество в нынешнем кризисе. Также он уточнил, надолго ли затянется противостояние с Западом. Про концепцию многополярного мира также рассказывал и президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и именно к этой модели нужно стремиться. Президент страны Владимир Путин объявил о начале спецоперации с 24 февраля. По его словам, основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.