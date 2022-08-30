У аэропорта Кольцово нашли труп мужчины из Челябинской области

30 августа 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Силовики выясняют причины смерти мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU На автобусной остановке аэропорта Кольцово нашли труп мужчины из Златоуста (Челябинская область). Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Проверка ведется следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР области. Тело будет направлено на судмедэкспертизу», — сообщил Шульга. Он отметил, что силовики осмотрели место происшествия и начали проверять возможную версию смерти. Однако, по предварительным данным, смерть не связана с криминалом. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что умершим оказался 58-летний мужчина, родившийся в городе Златоуст Челябинской области. Тело обнаружили очевидцы на автобусной остановке у аэропорта.

На автобусной остановке аэропорта Кольцово нашли труп мужчины из Златоуста (Челябинская область). Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Проверка ведется следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР области. Тело будет направлено на судмедэкспертизу», — сообщил Шульга. Он отметил, что силовики осмотрели место происшествия и начали проверять возможную версию смерти. Однако, по предварительным данным, смерть не связана с криминалом. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что умершим оказался 58-летний мужчина, родившийся в городе Златоуст Челябинской области. Тело обнаружили очевидцы на автобусной остановке у аэропорта.