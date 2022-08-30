Times: Зеленский пытается убедить Запад, что не проигрывает РФ

31 августа 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский надеется вернуть потерянные территории Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить международных союзников в том, что не проигрывает России и не теряет территории. Об этом сообщает британская газета The Times. «Киев испытывает давление, чтобы показать международным союзникам, что конфликт не является безнадежным делом и что он все еще может восстановить территорию, а не просто удерживать линию в том, что может зайти в тупик. И чем дольше южное побережье остается в руках России, тем сильнее оно может закрепиться, создавая реальную угрозу для украинской экономики, которая без поддержки Запада близка к краху», — пишет The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Ранее Зеленский заявил о планах вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, сообщает Nation News. Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше жители хотят провести референдум, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить международных союзников в том, что не проигрывает России и не теряет территории. Об этом сообщает британская газета The Times. «Киев испытывает давление, чтобы показать международным союзникам, что конфликт не является безнадежным делом и что он все еще может восстановить территорию, а не просто удерживать линию в том, что может зайти в тупик. И чем дольше южное побережье остается в руках России, тем сильнее оно может закрепиться, создавая реальную угрозу для украинской экономики, которая без поддержки Запада близка к краху», — пишет The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Ранее Зеленский заявил о планах вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, сообщает Nation News. Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше жители хотят провести референдум, передает «Национальная служба новостей».