30 августа 2022

Times: Зеленский пытается убедить Запад, что не проигрывает РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский надеется вернуть потерянные территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить международных союзников в том, что не проигрывает России и не теряет территории. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Киев испытывает давление, чтобы показать международным союзникам, что конфликт не является безнадежным делом и что он все еще может восстановить территорию, а не просто удерживать линию в том, что может зайти в тупик. И чем дольше южное побережье остается в руках России, тем сильнее оно может закрепиться, создавая реальную угрозу для украинской экономики, которая без поддержки Запада близка к краху», — пишет The Times.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Ранее Зеленский заявил о планах вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, сообщает Nation News. Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше жители хотят провести референдум, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить международных союзников в том, что не проигрывает России и не теряет территории. Об этом сообщает британская газета The Times. «Киев испытывает давление, чтобы показать международным союзникам, что конфликт не является безнадежным делом и что он все еще может восстановить территорию, а не просто удерживать линию в том, что может зайти в тупик. И чем дольше южное побережье остается в руках России, тем сильнее оно может закрепиться, создавая реальную угрозу для украинской экономики, которая без поддержки Запада близка к краху», — пишет The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Ранее Зеленский заявил о планах вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, сообщает Nation News. Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше жители хотят провести референдум, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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