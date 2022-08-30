Силовики Кургана раскрыли ОПГ, выдававшую себя за автопопутчиков

Курганцы стали жертвами ОПГ, выдававшую себя за сервис автопопутчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области следователи раскрыли более десятка случаев дистанционных краж, совершенных группой иногородних жителей в отношении курганцев. 13 жителей региона пострадали, когда пытались заказать междугородние поездки через известный сервис перевозок. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование нескольких уголовных дел о хищениях организованными группами с банковских счетов граждан денежных средств через популярный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков», — рассказали в управлении. Мошенники высылали заказчикам в мессенджерах поездок ссылки для оплаты на фишинговые сайты, которые позволяли получать доступ к счетам курганцев.

В преступных схемах участвовали четыре молодых человека из Тюменской области, Белгорода и Саранска. Одним из участников был несовершеннолетний. «Личности злоумышленников были установлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела „К“ БСТМ УМВД России Курганской области», — рассказали в региональном СУ СК.

Молодые люди обвиняются в 13 эпизодах п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ (краж, совершенных с банковских счетов граждан организованной группой с причинением значительного ущерба). Обвиняемые похитили у жителей Курганской области более 400 тысяч рублей. Свою вину задержанные признали, и уже начали возмещать ущерб. Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганский суд поступило дело организованной группировки с участием иностранцев. Их обвиняют в попытке распространения наркотических средств.