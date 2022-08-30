Тюменские студенты задолжали алименты своим детям

Тюменские приставы «нарисовали» портрет среднестатистического должника по алиментам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюменской области обнаружили студентов, которым нет и 20 лет, но они уже накопили долги по алиментам перед своими детьми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по региону.

«Сотрудники УФССП России по Тюменской области проанализировали ситуации с долгами по алиментам. Неплательщики выявлены среди студентов. Двое юных тюменцев в возрасте до 20 лет имеют задолженность перед собственными детьми», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Нашли злостных алиментщиков и среди пенсионеров в возрасте старше 60 лет. Таковых в Тюменской области 22 человека.

В общей же массе неплательщиков преобладают мужчины 30-40 лет. Чаще всего причиной, по которой они не содержат своих сыновей и дочерей, является уверенность в том, что алименты их бывшие супруги тратят на себя, а детям столько денег не нужно.

Есть должницы и среди женщин. Таковых в регионе 798. Как пояснили в службе судебных приставов, чаще всего это тюменки, ведущие маргинальный образ жизни и лишенные родительских прав.