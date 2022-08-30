Пермский пенсионер выиграл в лотерею квартиру за 4 млн

Выигрыш пермяк забрал деньгами
Пенсионер из Перми Дмитрий Сиверцев выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру стоимостью четыре миллиона рублей. Приз он забрал деньгами, сообщили в пресс-службе «Столото» URA.RU.
«Дмитрий Сиверцев верил, что однажды выиграет крупный приз. Жителю Пермского края повезло в 505-м тираже государственной „Жилищной лотереи“. Мужчина выиграл квартиру стоимостью четыре миллиона рублей», — передает пресс-служба гослото.
Победитель забрал выигрыш деньгами и рассказал, что давно мечтал о доме на побережье моря, и, возможно, теперь сможет осуществить мечту. До пенсии он занимался ремонтом квартир, а сейчас разводит декоративных рыб.
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