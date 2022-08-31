Пьяный курганец укусил полицейского за палец

Житель Курганской области при задержании применил насилие к сотрудникам полиции, укусив одного из них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) в июне текущего года, будучи пьяным, укусил сотрудника полиции за палец руки, когда его пытались доставить в отделение. Об этом стало известно из материалов Каргапольского районного суда.

Инцидент произошел 3 июня, когда мужчина ездил по райцентру на машине в состоянии опьянения. Когда полицейские пытались его задержать, он укусил одного из них «в основание первого пальца кисти правой руки, причинив ему физическую боль». Второго сотрудника МВД он толкнул на забор, после чего угрожал ударить полицейских лопатой. Суд постановил «признать С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 264.1, ч.1 ст. 318 УК РФ и <…> путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении».

Также мужчину, который ранее был лишен прав за нетрезвое вождение, отстранили от управления транспортом на 3 года. Виновному придется возместить моральный ущерб пострадавшим полицейским. Укушенному сотруднику мужчина выплатит 5 000 рублей, получившему ссадины при падении полицейскому — 7 000 рублей. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у жителя области пятерых малолетних детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане при задержании наркодилера ранили полицейского. Сотруднику МВД нанесли несколько ранений ножом. Раненого полицейского доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.