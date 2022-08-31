Миллионы школьников надели форму из ткани пермского предприятия

01 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Школьную форму из тканей предприятия шьют по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятие «Чайковский текстиль» в Пермском крае произвело ткань более чем для миллиона школьников. Форму для детей шили из тканей завода по всей стране, передает сайт правительства региона. «К новому учебному году школьная форма более чем для 1 млн детей по всей стране сшита из тканей „Лицей“ производства компании „Чайковский текстиль“», — сообщает сайт кабмина. Для школьной одежды предприятие создает костюмные и сорочечные ткани с вискозой и эластаном. Ранее представители предприятия заявили, что собираются увеличить объем продукции в несколько раз. Такое решение принято, чтобы закрыть возникшую из-за санкций потребность в тканях и одежде в России. Губернатор края Дмитрий Махонин отмечал, что ограничения западных стран — окно возможностей для предприятий региона. «Чайковский текстиль» производит ткани для спецодежды, униформы и одежды для школьников. Среди клиентов компании такие крупные корпорации, как РЖД, «Газпром», «Ростех», «Лукойл».

Предприятие «Чайковский текстиль» в Пермском крае произвело ткань более чем для миллиона школьников. Форму для детей шили из тканей завода по всей стране, передает сайт правительства региона. «К новому учебному году школьная форма более чем для 1 млн детей по всей стране сшита из тканей „Лицей“ производства компании „Чайковский текстиль“», — сообщает сайт кабмина. Для школьной одежды предприятие создает костюмные и сорочечные ткани с вискозой и эластаном. Ранее представители предприятия заявили, что собираются увеличить объем продукции в несколько раз. Такое решение принято, чтобы закрыть возникшую из-за санкций потребность в тканях и одежде в России. Губернатор края Дмитрий Махонин отмечал, что ограничения западных стран — окно возможностей для предприятий региона. «Чайковский текстиль» производит ткани для спецодежды, униформы и одежды для школьников. Среди клиентов компании такие крупные корпорации, как РЖД, «Газпром», «Ростех», «Лукойл».