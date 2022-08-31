Пермские депутаты Госдумы просидели весеннюю сессию молча

01 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Мария Дробот, как и ее коллеги, представляющие в Госдуме Прикамье, ни разу не выступили в Госдуме за время весенней сессии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Три депутата, представляющие в Госдуме Пермский край, за время весенней сессии ни разу не брали слово. Об этом говорится в анализе выступлений парламентариев, который опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры. «Самые активные депутаты — от КПРФ, но наиболее содержательные выступления — у единороссов. 127 депутатов Госдумы за полгода не произнесли ни единого слова», — отмечается в исследовании. Так, среди депутатов-молчунов оказались Антон Немкин, Роман Водянов (оба — «Единая Россия») и Мария Дробот (КПРФ). Также, среди пермских депутатов ГД не оказалось ни одного, кто в своей речи хотя бы раз упомянул имя президента РФ Владимира Путина. При этом ряд депутатов все же выступали внутри своих фракций и комитетов. Так, у Игоря Шубина насчитали два высказывания, по одному — у Дмитрия Скриванова и Ирины Ивенских. Ранее все народные избранники из Пермского края не попали в рейтинг качества работы депутатов Госдумы. В сводной таблице из 442 фамилий парламентарии заняли места ниже двухсотого.

Три депутата, представляющие в Госдуме Пермский край, за время весенней сессии ни разу не брали слово. Об этом говорится в анализе выступлений парламентариев, который опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры. «Самые активные депутаты — от КПРФ, но наиболее содержательные выступления — у единороссов. 127 депутатов Госдумы за полгода не произнесли ни единого слова», — отмечается в исследовании. Так, среди депутатов-молчунов оказались Антон Немкин, Роман Водянов (оба — «Единая Россия») и Мария Дробот (КПРФ). Также, среди пермских депутатов ГД не оказалось ни одного, кто в своей речи хотя бы раз упомянул имя президента РФ Владимира Путина. При этом ряд депутатов все же выступали внутри своих фракций и комитетов. Так, у Игоря Шубина насчитали два высказывания, по одному — у Дмитрия Скриванова и Ирины Ивенских. Ранее все народные избранники из Пермского края не попали в рейтинг качества работы депутатов Госдумы. В сводной таблице из 442 фамилий парламентарии заняли места ниже двухсотого.