Экс-глава Молдавии Додон призвал Санду уйти из-за критики РФ

01 сентября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Майя Санду не хочет спасать народ Молдавии, считает Игорь Додон Фото: официальный сайт президента России kremlin.ru Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство страны вместе с нынешним президентом Майей Санду уйти в отставку. По словам Додона, власти Молдавии занимаются только «ежедневной критикой России». Обращение Додона опубликовано в его telegram-канале. «С 1 сентября газ в Молдове будет стоить 1882,78 долларов. Это почти на 425 долларов больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и ее правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Если вы не можете, не хотите, или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с „Газпромом“, отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдовы от холода и голода!» — написал Додон. Ранее Додон заявил, что Молдавию никогда не примут в Евросоюз, поэтому страна должна наладить стратегическое партнерство с Россией. Додон также заявил, что нынешние власти Молдавии намерены заблокировать контракт с «Газпромом», чтобы покупать газ «в офшорах по непонятным схемам», пишет RT.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство страны вместе с нынешним президентом Майей Санду уйти в отставку. По словам Додона, власти Молдавии занимаются только «ежедневной критикой России». Обращение Додона опубликовано в его telegram-канале. «С 1 сентября газ в Молдове будет стоить 1882,78 долларов. Это почти на 425 долларов больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и ее правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Если вы не можете, не хотите, или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с „Газпромом“, отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдовы от холода и голода!» — написал Додон. Ранее Додон заявил, что Молдавию никогда не примут в Евросоюз, поэтому страна должна наладить стратегическое партнерство с Россией. Додон также заявил, что нынешние власти Молдавии намерены заблокировать контракт с «Газпромом», чтобы покупать газ «в офшорах по непонятным схемам», пишет RT.