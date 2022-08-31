В пермском трамвае во время движения разбилось стекло. Фото

01 сентября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Стекло разлетелось вдребезги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на площади Карла Маркса в трамвае во время движения разбились стекла на мелкие осколки. Пассажиры сделали фото и выложили в соцсети. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали подробности произошедшего. «Сегодня в 15:07 на площади Карла Маркса у трамвая, следовавшего по маршруту №8, было повреждено стекло. Предварительная причина — в него попал посторонний предмет из-под колеса автомобиля, движущегося во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе. Когда стекло разбилось, водитель трамвая остановил вагон и высадил пассажиров. Никто не пострадал. Стекло разбилось полностью «Мой город — Пермь» / vk.com Часть осколков прилетела в салон «Мой город — Пермь» / vk.com

В Перми на площади Карла Маркса в трамвае во время движения разбились стекла на мелкие осколки. Пассажиры сделали фото и выложили в соцсети. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали подробности произошедшего. «Сегодня в 15:07 на площади Карла Маркса у трамвая, следовавшего по маршруту №8, было повреждено стекло. Предварительная причина — в него попал посторонний предмет из-под колеса автомобиля, движущегося во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе. Когда стекло разбилось, водитель трамвая остановил вагон и высадил пассажиров. Никто не пострадал.