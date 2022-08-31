31 августа 2022

В пермском трамвае во время движения разбилось стекло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Стекло разлетелось вдребезги Фото:

В Перми на площади Карла Маркса в трамвае во время движения разбились стекла на мелкие осколки. Пассажиры сделали фото и выложили в соцсети. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали подробности произошедшего.

«Сегодня в 15:07 на площади Карла Маркса у трамвая, следовавшего по маршруту №8, было повреждено стекло. Предварительная причина — в него попал посторонний предмет из-под колеса автомобиля, движущегося во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе.

Когда стекло разбилось, водитель трамвая остановил вагон и высадил пассажиров. Никто не пострадал.

Стекло разбилось полностью
Часть осколков прилетела в салон

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми на площади Карла Маркса в трамвае во время движения разбились стекла на мелкие осколки. Пассажиры сделали фото и выложили в соцсети. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали подробности произошедшего. «Сегодня в 15:07 на площади Карла Маркса у трамвая, следовавшего по маршруту №8, было повреждено стекло. Предварительная причина — в него попал посторонний предмет из-под колеса автомобиля, движущегося во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе. Когда стекло разбилось, водитель трамвая остановил вагон и высадил пассажиров. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...