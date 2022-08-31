Стекло разлетелось вдребезги
В Перми на площади Карла Маркса в трамвае во время движения разбились стекла на мелкие осколки. Пассажиры сделали фото и выложили в соцсети. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали подробности произошедшего.
«Сегодня в 15:07 на площади Карла Маркса у трамвая, следовавшего по маршруту №8, было повреждено стекло. Предварительная причина — в него попал посторонний предмет из-под колеса автомобиля, движущегося во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе.
Когда стекло разбилось, водитель трамвая остановил вагон и высадил пассажиров. Никто не пострадал.
Стекло разбилось полностью
Часть осколков прилетела в салон
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