В свердловские школы и детские сады привезли сотни детей из Донбасса

Более 200 детей из Донбасса приняли в школы и детские сады Свердловской области

01 сентября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

В школы на День знаний приехали дети, жившие в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детских садах и школах Свердловской области разместили около двухсот детей, уехавших из городов Донбасса после обстрелов ВСУ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регионального правительства. «1 сентября в школы и детские сады Свердловской области отправились более 200 детей, прибывших с семьями в регион из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Из тех детей, что приехали в учреждения региона, 45 детей зачислены в детские сады, а 183 — в школы. Значительную часть детей разместили в Екатеринбурге и Нижних Сергах. Свердловские власти уточнили, что зачисление новых детей не создало проблем для системы образования. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнил, что армия РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы спасти жизни русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других стран.

В детских садах и школах Свердловской области разместили около двухсот детей, уехавших из городов Донбасса после обстрелов ВСУ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регионального правительства. «1 сентября в школы и детские сады Свердловской области отправились более 200 детей, прибывших с семьями в регион из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Из тех детей, что приехали в учреждения региона, 45 детей зачислены в детские сады, а 183 — в школы. Значительную часть детей разместили в Екатеринбурге и Нижних Сергах. Свердловские власти уточнили, что зачисление новых детей не создало проблем для системы образования. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин уточнил, что армия РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы спасти жизни русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других стран.