Города «Лукойла» в ХМАО передумали отменять День нефтяника

В ХМАО отпразднуют День нефтяника, несмотря на смерть директора "Лукойла" Маганова

02 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

В Урае, Когалыме и Лангепасе отметят День нефтяника Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Урае, Когалыме и Лангепасе проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, несмотря на изначальную отмену праздника после смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэриях трех муниципалитетов. «Праздничные мероприятия пройдут, но точной даты еще нет. Их перенесли на неопределенный срок, а не отменили», — сказали в администрации Лангепаса. «В связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно», — сказано в сообщении администрации Урая в социальных сетях. При этом мэр Когалыма Николай Пальчиков в разговоре с журналистом агентства заверил, что праздничные мероприятия пройдут в городе, как и планировалось — 4 сентября. «Мы ничего не переносили. У нас 4 числа по плану все будет проходить так, как положено», — сказал Пальчиков. Ранее URA.RU писало, что из-за смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова, было принято решение отменить празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в трех городах ХМАО. По словам источника агентства, в Урае, Когалыме и Лангепасе начали демонтировать все сцены и отменять мероприятия.

В Урае, Когалыме и Лангепасе проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, несмотря на изначальную отмену праздника после смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэриях трех муниципалитетов. «Праздничные мероприятия пройдут, но точной даты еще нет. Их перенесли на неопределенный срок, а не отменили», — сказали в администрации Лангепаса. «В связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно», — сказано в сообщении администрации Урая в социальных сетях. При этом мэр Когалыма Николай Пальчиков в разговоре с журналистом агентства заверил, что праздничные мероприятия пройдут в городе, как и планировалось — 4 сентября. «Мы ничего не переносили. У нас 4 числа по плану все будет проходить так, как положено», — сказал Пальчиков. Ранее URA.RU писало, что из-за смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова, было принято решение отменить празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в трех городах ХМАО. По словам источника агентства, в Урае, Когалыме и Лангепасе начали демонтировать все сцены и отменять мероприятия.