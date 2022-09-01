01 сентября 2022

Города «Лукойла» в ХМАО передумали отменять День нефтяника

В ХМАО отпразднуют День нефтяника, несмотря на смерть директора "Лукойла" Маганова
© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
В Урае, Когалыме и Лангепасе отметят День нефтяника Фото:

В Урае, Когалыме и Лангепасе проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, несмотря на изначальную отмену праздника после смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэриях трех муниципалитетов.

«Праздничные мероприятия пройдут, но точной даты еще нет. Их перенесли на неопределенный срок, а не отменили», — сказали в администрации Лангепаса. «В связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно», — сказано в сообщении администрации Урая в социальных сетях.

При этом мэр Когалыма Николай Пальчиков в разговоре с журналистом агентства заверил, что праздничные мероприятия пройдут в городе, как и планировалось — 4 сентября. «Мы ничего не переносили. У нас 4 числа по плану все будет проходить так, как положено», — сказал Пальчиков.

Ранее URA.RU писало, что из-за смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова, было принято решение отменить празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в трех городах ХМАО. По словам источника агентства, в Урае, Когалыме и Лангепасе начали демонтировать все сцены и отменять мероприятия.

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В Урае, Когалыме и Лангепасе проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, несмотря на изначальную отмену праздника после смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэриях трех муниципалитетов. «Праздничные мероприятия пройдут, но точной даты еще нет. Их перенесли на неопределенный срок, а не отменили», — сказали в администрации Лангепаса. «В связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно», — сказано в сообщении администрации Урая в социальных сетях. При этом мэр Когалыма Николай Пальчиков в разговоре с журналистом агентства заверил, что праздничные мероприятия пройдут в городе, как и планировалось — 4 сентября. «Мы ничего не переносили. У нас 4 числа по плану все будет проходить так, как положено», — сказал Пальчиков. Ранее URA.RU писало, что из-за смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова, было принято решение отменить празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в трех городах ХМАО. По словам источника агентства, в Урае, Когалыме и Лангепасе начали демонтировать все сцены и отменять мероприятия.
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