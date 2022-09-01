Артюхов рассказал, зачем жить на Ямале

Дмитрий Артюхов: на Ямале стоит жить ради достойной зарплаты

02 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

На Ямале есть работа, на которой, как правило, платят хорошие деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал, зачем жить на Ямале. Об этом глава поделился в интервью telegram-каналу «16 негритят». «Ой, а зачем жить, не в обиду, в Брянске или Таганроге? Потому что здесь твоя жизнь. Да, конечно, деньги, вообще работа, мне кажется, для человека это главное, а ты же живешь не для того, чтобы любоваться лесом и птичками, ты живешь ради работы. На Ямале есть работа, серьезная работа, на которой, как правило, платят хорошие деньги. Это главное», — рассказал Артюхов. В интервью Губернатор поделился воспоминаниями из детства, когда в округе все только начиналось «Сейчас это не место для проживания, хотя я помню, когда я был совсем маленький, с родителями общались, не было продуктов питания. Маленькие дети, — я, брат — родители голову ломали, чем нас кормить на Крайнем Севере, потому что действительно магазины были пустыми. Но они тогда поехали, потому что в стране можно было большую территорию осваивать», — рассказал глава ЯНАО. Также Артюхов добавил, что сегодня в наших магазинах выбор точно такой же, как в столице. «Те же самые сетевые компании, прилавки одинаковые, за маленьким исключением. Поэтому базовые все потребности теперь у нас уровнялись, зарплаты северные все равно продолжают быть выше средних российских, безусловно, особенно в ключевых отраслях. Вот собственно и зачем здесь жить», — дополнил глава. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа поделился секретами успеха. Нужно максимально выкладываться, и это не пройдет незамеченным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал, зачем жить на Ямале. Об этом глава поделился в интервью telegram-каналу «16 негритят». «Ой, а зачем жить, не в обиду, в Брянске или Таганроге? Потому что здесь твоя жизнь. Да, конечно, деньги, вообще работа, мне кажется, для человека это главное, а ты же живешь не для того, чтобы любоваться лесом и птичками, ты живешь ради работы. На Ямале есть работа, серьезная работа, на которой, как правило, платят хорошие деньги. Это главное», — рассказал Артюхов. В интервью Губернатор поделился воспоминаниями из детства, когда в округе все только начиналось «Сейчас это не место для проживания, хотя я помню, когда я был совсем маленький, с родителями общались, не было продуктов питания. Маленькие дети, — я, брат — родители голову ломали, чем нас кормить на Крайнем Севере, потому что действительно магазины были пустыми. Но они тогда поехали, потому что в стране можно было большую территорию осваивать», — рассказал глава ЯНАО. Также Артюхов добавил, что сегодня в наших магазинах выбор точно такой же, как в столице. «Те же самые сетевые компании, прилавки одинаковые, за маленьким исключением. Поэтому базовые все потребности теперь у нас уровнялись, зарплаты северные все равно продолжают быть выше средних российских, безусловно, особенно в ключевых отраслях. Вот собственно и зачем здесь жить», — дополнил глава. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа поделился секретами успеха. Нужно максимально выкладываться, и это не пройдет незамеченным.