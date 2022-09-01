Махонин дал новые полномочия минприроды

Минприроды Пермского края будет отвечать за развитие парков и скверов в городах региона

02 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Вопросы развития парков Перми отданы на краевой уровень Фото: Сергей Русанов Минприроды Пермского края назначено ответственным за развитие скверов и парков в столице региона и других городах. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Определить исполнительным органом госвласти Пермского края, уполномоченным в сфере сохранения и развития озелененных территорий Пермского края, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Постановление вступит в силу 10 сентября. Под озелененными территориями понимаются, в том числе, парки, бульвары, аллеи, набережные, долины рек и кладбища. Министерство, кроме прочего, будет теперь определять критерии состояния городских деревьев, порядок их вырубки и установления охранного статуса особо ценных зеленых насаждений. Ранее Махонин называл среди приоритетных направлений благоустройство более 40 парков и скверов к 300-летию Перми. Кроме того, реализуется проект «Зеленое кольцо» по развитию долин малых рек Егошихи и Данилихи. Общественное внимание пермяков приковано также к Саду соловьев, который находится под угрозой застройки. Несмотря на решение суда о возможности строить в нем коттеджи, губернатор поручил сделать сад охраняемой природной территорией регионального значения.

Минприроды Пермского края назначено ответственным за развитие скверов и парков в столице региона и других городах. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Определить исполнительным органом госвласти Пермского края, уполномоченным в сфере сохранения и развития озелененных территорий Пермского края, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Постановление вступит в силу 10 сентября. Под озелененными территориями понимаются, в том числе, парки, бульвары, аллеи, набережные, долины рек и кладбища. Министерство, кроме прочего, будет теперь определять критерии состояния городских деревьев, порядок их вырубки и установления охранного статуса особо ценных зеленых насаждений. Ранее Махонин называл среди приоритетных направлений благоустройство более 40 парков и скверов к 300-летию Перми. Кроме того, реализуется проект «Зеленое кольцо» по развитию долин малых рек Егошихи и Данилихи. Общественное внимание пермяков приковано также к Саду соловьев, который находится под угрозой застройки. Несмотря на решение суда о возможности строить в нем коттеджи, губернатор поручил сделать сад охраняемой природной территорией регионального значения.