Соцсети заподозрили в работе на Зеленского участников скандала с гербом Украины в Чите

Педагогов садика в Чите уволили за грамоты с гербом Украины
Пользователи социальных сетей согласились с решением Министерства образования Забайкальского края уволить педагогов детского садика, которые выдали детям грамоты с гербом Украины. Некоторые пользователи считают, что педагоги являются агентами президента Украины Владимира Зеленского.
«Комитет образования Читы принял решение уволить руководителя и педагога детского сада №30, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края», — пишет
Пользователи требуют проверить садик
Кто-то предлагает посадить педагогов
Кто-то считает случившееся халатностью
Кто-то предполагает, что это идеологическая диверсия
Пользователи подозревают педагогов в поддержке Зеленского
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