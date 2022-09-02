Соцсети заподозрили в работе на Зеленского участников скандала с гербом Украины в Чите

Пользователи соцсетей заподозрили в работе на Зеленского участников скандала с гербом Украины в Чите
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Педагогов садика в Чите уволили за грамоты с гербом Украины Фото:

Пользователи социальных сетей согласились с решением Министерства образования Забайкальского края уволить педагогов детского садика, которые выдали детям грамоты с гербом Украины. Некоторые пользователи считают, что педагоги являются агентами президента Украины Владимира Зеленского.

«Комитет образования Читы принял решение уволить руководителя и педагога детского сада №30, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края», — пишет NEWS.RU.

Пользователи требуют проверить садик
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Кто-то предлагает посадить педагогов
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Кто-то считает случившееся халатностью
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Кто-то предполагает, что это идеологическая диверсия
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Пользователи подозревают педагогов в поддержке Зеленского
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Пользователи социальных сетей согласились с решением Министерства образования Забайкальского края уволить педагогов детского садика, которые выдали детям грамоты с гербом Украины. Некоторые пользователи считают, что педагоги являются агентами президента Украины Владимира Зеленского. «Комитет образования Читы принял решение уволить руководителя и педагога детского сада №30, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края», — пишет NEWS.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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