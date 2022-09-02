Челябинец предстанет перед судом за торговлю поддельными сигаретами

Бизнесмена из Челябинска будут судить за продажу контрафактных сигарет на 8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Бизнесмен хранил контрафакт в садах и гараже Фото:

Суд в Ленинском районе Челябинска рассмотрит дело 47-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном обороте контрафактных сигарет на 8 миллионов рублей. Он продавал нелегальный табак в продуктовых магазинах.

«Нелегальные сигареты мужчина хранил в нежилых садовых постройках одного из СНТ, в гаражных боксах и складском помещении. В ходе обыска полицейскими было изъято более 70 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 8 миллионов рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине вменяют сбыт нелегальной продукции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Суд в Ленинском районе Челябинска рассмотрит дело 47-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном обороте контрафактных сигарет на 8 миллионов рублей. Он продавал нелегальный табак в продуктовых магазинах. «Нелегальные сигареты мужчина хранил в нежилых садовых постройках одного из СНТ, в гаражных боксах и складском помещении. В ходе обыска полицейскими было изъято более 70 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 8 миллионов рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Мужчине вменяют сбыт нелегальной продукции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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