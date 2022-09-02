Челябинец предстанет перед судом за торговлю поддельными сигаретами

Бизнесмена из Челябинска будут судить за продажу контрафактных сигарет на 8 млн рублей

Бизнесмен хранил контрафакт в садах и гараже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Ленинском районе Челябинска рассмотрит дело 47-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном обороте контрафактных сигарет на 8 миллионов рублей. Он продавал нелегальный табак в продуктовых магазинах.

«Нелегальные сигареты мужчина хранил в нежилых садовых постройках одного из СНТ, в гаражных боксах и складском помещении. В ходе обыска полицейскими было изъято более 70 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 8 миллионов рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине вменяют сбыт нелегальной продукции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.