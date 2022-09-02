02 сентября 2022

В Копейске мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Видео

В Копейске мотоциклист врезался в легковой автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В причинах аварии разбираются сотрудники ДПС (архивное фото) Фото:

В Копейске (Челябинская область) водитель мотоцикла попал в ДТП, врезавшись в автомобиль на перекрестке. Момент ДТП попал на камеры уличного наблюдения. Информацию об аварии URA.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД региона.

«2 сентября в 20:20 в городе Копейск на проспекте Славы, 15, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля „Шевроле Круз“, осуществляя поворот налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу „Хонда“. В результате произошло столкновение, 38-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Мотоцикл ехал во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.

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В Копейске (Челябинская область) водитель мотоцикла попал в ДТП, врезавшись в автомобиль на перекрестке. Момент ДТП попал на камеры уличного наблюдения. Информацию об аварии URA.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД региона. «2 сентября в 20:20 в городе Копейск на проспекте Славы, 15, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля „Шевроле Круз“, осуществляя поворот налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу „Хонда“. В результате произошло столкновение, 38-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Мотоцикл ехал во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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