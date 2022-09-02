Ночью в Перми злоумышленник сжег машину «коктейлем Молотова». Скрин

В Перми ночью "коктейлем Молотова" сожгли машину председателя дома

03 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

«Коктейль Молотова» — это бутылка с зажигательной смесью — общее название для жидкостных зажигательных гранат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь со 2 на 3 августа в Перми в микрорайоне Рабочий поселке спалили автомобиль председателя одного из домов. Видео, на котором злоумышленник бросает в ТС «коктейль Молотова», было заснято камерой наружного наблюдения. А позже распространилось в соцсетях. В полиции информацию подтвердили. «Сообщение дежурному о возгорании автомобиля поступило в 3:10. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На сайте Properm указано, что жители связывают поджог с конфликтом домоуправления и одного из арендодателей подвалов. Он незадолго до этого был выселен из помещения после того, как распорядился пробить выход из подвала через несущую стену, что нарушало условия аренды. О том, что в Краснокамске (Пермский край) местный житель поджег машину начальника из-за задержанной зарплаты и сейчас его ждет суд, URA.RU писало ранее. Также корреспонденты агентства сообщали, что В кафе-баре «Тополя» мужчина спровоцировал пожар, бросив бутылку с «коктейлем Молотова». Инцидент произошел в ночь на 9 февраля в 2019 году. На видео попал сам момент поджога Скрин: сайт Properm

В ночь со 2 на 3 августа в Перми в микрорайоне Рабочий поселке спалили автомобиль председателя одного из домов. Видео, на котором злоумышленник бросает в ТС «коктейль Молотова», было заснято камерой наружного наблюдения. А позже распространилось в соцсетях. В полиции информацию подтвердили. «Сообщение дежурному о возгорании автомобиля поступило в 3:10. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На сайте Properm указано, что жители связывают поджог с конфликтом домоуправления и одного из арендодателей подвалов. Он незадолго до этого был выселен из помещения после того, как распорядился пробить выход из подвала через несущую стену, что нарушало условия аренды. О том, что в Краснокамске (Пермский край) местный житель поджег машину начальника из-за задержанной зарплаты и сейчас его ждет суд, URA.RU писало ранее. Также корреспонденты агентства сообщали, что В кафе-баре «Тополя» мужчина спровоцировал пожар, бросив бутылку с «коктейлем Молотова». Инцидент произошел в ночь на 9 февраля в 2019 году.