Житель Пермского края воровал телефоны и продавал их на рынке

Жителя Краснокамска осудили за кражу телефонов, которые он продал на рынке Перми

04 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Житель Краснокамска украл два телефона и продал их на рынке за 3 тысячи рублей каждый Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель города Краснокамска Пермского края воровал телефоны и продавал их на рынке за 3 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД Пермского края. «В июне обвиняемый украл телефон подростка на Комсомольском проспекте. Мальчик оставил сумку на лавочке, пока катался на самокате, чем решил воспользоваться злоумышленник. Телефон стоимостью 10 000 рублей он продал на центральном рынке Перми за 3 000 рублей. Второй телефон он украл у продавца, также продал его на рынке за ту же стоимость», — пишет ведомство. Вора задержали после первой кражи, но он решил совершить вторую в надежде на то, что окажется безнаказанным. 44-летнего жителя Краснокамска осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». В ходе расследования для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что пермяка осудили за три банки пива. За кражу на сумму 111 рублей 45 копеек мужчина пробудет 10 месяцев в колонии строгого режима.

Житель города Краснокамска Пермского края воровал телефоны и продавал их на рынке за 3 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД Пермского края. «В июне обвиняемый украл телефон подростка на Комсомольском проспекте. Мальчик оставил сумку на лавочке, пока катался на самокате, чем решил воспользоваться злоумышленник. Телефон стоимостью 10 000 рублей он продал на центральном рынке Перми за 3 000 рублей. Второй телефон он украл у продавца, также продал его на рынке за ту же стоимость», — пишет ведомство. Вора задержали после первой кражи, но он решил совершить вторую в надежде на то, что окажется безнаказанным. 44-летнего жителя Краснокамска осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». В ходе расследования для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что пермяка осудили за три банки пива. За кражу на сумму 111 рублей 45 копеек мужчина пробудет 10 месяцев в колонии строгого режима.