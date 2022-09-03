03 сентября 2022

В Екатеринбурге несовершеннолетний велосипедист попал в ДТП. Фото

Десятилетний велосипедист попал в аварию в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Lada Vesta сбил мальчика, заезжая во двор дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель Lada Vesta 4 сентября сбил десятилетнего велосипедиста на улице Расточной. Мальчика с ушибом локтя госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«ДТП произошло в 13:35 около дома № 24 на улице Расточной. По предварительной информации, водитель Lada Vesta наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару справа налево по ходу движения автомашины», — говорится в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что за рулем автомобиля находился 54-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Водитель пояснил, что когда поворачивал направо во двор, не заметил велосипедиста. Мама пострадавшего пояснила полицейским, что ее сына сбили, когда он двигался по тротуару. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мусоровоз столкнулся с иномаркой. В результате ДТП один из баков с мусором опрокинулся.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге водитель Lada Vesta 4 сентября сбил десятилетнего велосипедиста на улице Расточной. Мальчика с ушибом локтя госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло в 13:35 около дома № 24 на улице Расточной. По предварительной информации, водитель Lada Vesta наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару справа налево по ходу движения автомашины», — говорится в сообщении. Сотрудники госавтоинспекции установили, что за рулем автомобиля находился 54-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Водитель пояснил, что когда поворачивал направо во двор, не заметил велосипедиста. Мама пострадавшего пояснила полицейским, что ее сына сбили, когда он двигался по тротуару. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мусоровоз столкнулся с иномаркой. В результате ДТП один из баков с мусором опрокинулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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