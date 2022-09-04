Под Тюменью без вести пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

Под Тюменью без вести пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи

05 сентября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Пенсионерка пропала 4 сентября 2022 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Иска (Тюменская области) пропала 72-летняя Надежда Потапова. Пенсионерка ушла в лес четвертого сентября и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медпомощи. «Помогите найти человека! Пропала Потапова (Бушуева) Надежда Федоровна, 72 года. Село Иска, Нижнетавдинский район, Тюменская область. Четвертого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков. В последний раз женщину видели в черной куртке, черных штанах, черных кроссовках и в красном берете. Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжего цвета, голубые глаза. Всех, кому что-то известно о пропавшей, просят позвонить на номер 112 или на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Иска (Тюменская области) пропала 72-летняя Надежда Потапова. Пенсионерка ушла в лес четвертого сентября и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медпомощи. «Помогите найти человека! Пропала Потапова (Бушуева) Надежда Федоровна, 72 года. Село Иска, Нижнетавдинский район, Тюменская область. Четвертого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков. В последний раз женщину видели в черной куртке, черных штанах, черных кроссовках и в красном берете. Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжего цвета, голубые глаза. Всех, кому что-то известно о пропавшей, просят позвонить на номер 112 или на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.