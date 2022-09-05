Памфилова призвала не спонсировать артистов-оборотней

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не ходить на концерты тех, кто предал Россию

05 сентября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова хочет, чтобы россияне перечисляли больше денег на помощь Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне не должны ходить на концерты артистов-«оборотней» — актеров, певцов и музыкантов, которые после начала вынужденной российской спецоперации на Украине покинули Россию, а потом вернулись обратно. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Разве граждане не должны осознавать ответственность за спонсирование артистов-„оборотней“, которые зарабатывали в России деньги, а потом, когда стало выгодно, стали обливать нашу страну грязью на всех международных площадках, пытаясь угодить Западу? Более того, когда заработанные здесь деньги направляются ими на поддержку тех, кто потом издевается над мирными жителями Донбасса и нашими пленными военнослужащими?» — заявила Памфилова в telegram-канале ЦИК РФ. Она негативно отозвалась о тех российских артистах, которые сначала высказывались негативно о спецоперации на Украине, уезжали из России, а потом вернулись на родину, чтобы зарабатывать. Памфилова отметила, что деньги, которые гражданин не потратил на концерт «оборотня», лучше отдать на помощь детям Донбасса. После начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, многие российские артисты не согласились с решением властей РФ и покинули страну. В частности, так сделал пародист Максим Галкин: он вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой уехал из РФ и после этого не раз высказывался против действий на Украине. Однако в конце августа этого года артистка вернулась в Москву, но уже без мужа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне не должны ходить на концерты артистов-«оборотней» — актеров, певцов и музыкантов, которые после начала вынужденной российской спецоперации на Украине покинули Россию, а потом вернулись обратно. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Разве граждане не должны осознавать ответственность за спонсирование артистов-„оборотней“, которые зарабатывали в России деньги, а потом, когда стало выгодно, стали обливать нашу страну грязью на всех международных площадках, пытаясь угодить Западу? Более того, когда заработанные здесь деньги направляются ими на поддержку тех, кто потом издевается над мирными жителями Донбасса и нашими пленными военнослужащими?» — заявила Памфилова в telegram-канале ЦИК РФ. Она негативно отозвалась о тех российских артистах, которые сначала высказывались негативно о спецоперации на Украине, уезжали из России, а потом вернулись на родину, чтобы зарабатывать. Памфилова отметила, что деньги, которые гражданин не потратил на концерт «оборотня», лучше отдать на помощь детям Донбасса. После начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, многие российские артисты не согласились с решением властей РФ и покинули страну. В частности, так сделал пародист Максим Галкин: он вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой уехал из РФ и после этого не раз высказывался против действий на Украине. Однако в конце августа этого года артистка вернулась в Москву, но уже без мужа.