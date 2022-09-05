05 сентября 2022

В ООН высказались о теракте возле российского посольства в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт у посольства РФ в Кабуле
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Генсек ООН заявил, что теракт у посольства РФ в Кабуле нарушает международное право Фото:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт у российского посольства в Кабуле. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь категорически осуждает сегодняшнюю атаку в Кабуле в непосредственной близости от посольства Российской Федерации», — передает ТАСС содержание документа. Гутерриш также выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что атаки против мирных жителей «строго запрещены международным гуманитарным правом».

В понедельник террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт у российского посольства в Кабуле. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. «Генеральный секретарь категорически осуждает сегодняшнюю атаку в Кабуле в непосредственной близости от посольства Российской Федерации», — передает ТАСС содержание документа. Гутерриш также выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что атаки против мирных жителей «строго запрещены международным гуманитарным правом». В понедельник террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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