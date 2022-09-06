Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на спасение британцев

Bloomberg: Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на снижение оплаты за электроэнергию для британцев

06 сентября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Великобритания потратит 150 млрд долларов для фиксации счетов за электроэнергию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на спасение британцев. Она разработала план по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для среднестатистической британской семьи. Об этом сообщает Bloomberg. «Согласно политическим документам, с которыми ознакомился Bloomberg, эта политика может стоить до 130 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 18 месяцев», — сообщает издание. Трасс разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для типичной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов (2300 долларов США). Сообщается, что счета за электроэнергию в Великобритании должны были подскочить на 80% с октября до 3548 фунтов стерлингов в год для среднего домохозяйства. И теперь, благодаря решению Лиз Трасс, текущее ценообразования будет отменено. Министры установят новую цену. Ранее URA.RU сообщало, что половина британцев оказалась недовольна тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс заняла эту должность 5 сентября.

Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на спасение британцев. Она разработала план по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для среднестатистической британской семьи. Об этом сообщает Bloomberg. «Согласно политическим документам, с которыми ознакомился Bloomberg, эта политика может стоить до 130 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 18 месяцев», — сообщает издание. Трасс разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для типичной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов (2300 долларов США). Сообщается, что счета за электроэнергию в Великобритании должны были подскочить на 80% с октября до 3548 фунтов стерлингов в год для среднего домохозяйства. И теперь, благодаря решению Лиз Трасс, текущее ценообразования будет отменено. Министры установят новую цену. Ранее URA.RU сообщало, что половина британцев оказалась недовольна тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс заняла эту должность 5 сентября.