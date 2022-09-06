В Кремле поделились ожиданиями от нового премьера Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не ждут изменений в лучшую сторону с приходом нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс по нашей стране, можно предположить, что изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.