В Кремле поделились ожиданиями от нового премьера Великобритании
В Кремле не ждут изменений в лучшую сторону с приходом нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс по нашей стране, можно предположить, что изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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