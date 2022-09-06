В Кремле поделились ожиданиями от нового премьера Великобритании

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле поделились ожиданиями от нового премьера Великобритании Фото:

В Кремле не ждут изменений в лучшую сторону с приходом нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс по нашей стране, можно предположить, что изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле не ждут изменений в лучшую сторону с приходом нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если судить по заявлениям госпожи Трасс по нашей стране, можно предположить, что изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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