Комарова покинет ХМАО ради двух документов и встречи с Путиным

Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит на VII Восточный экономический форум

Комарова примет участие в пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова улетает во Владивосток ради участия в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подпишет ряд соглашений и встретится с президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.

«Наталья Владимировна на форум прилетает 7 сентября. Участвует в пленарном заседании, подписывает два соглашения, поддержит югорчан — дизайнеров, модельеров, музыкантов, задействованных в фестивале „Душа России.Север“, примет участие в сессии „Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии“ и открытии молодежного мультимедийного кампуса, где проводят мастер-классы наши мастера, работают дизайнеры и представлена презентация кинофестиваля „Дух огня“», — сказала Шумакова.

Известно, что Путин на пленарном заседании ВЭФ, на котором будет присутствовать и Комарова, выступит с речью. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже дал понять, что среди тем выступления Путина на форуме станут «процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока.»

Комарова на полях ВЭФ подпишет два документа: соглашение между Югрой с АО «ГЛОНАСС» (цель — повышение личной и транспортной безопасности для югорчан, широкое внедрение технологий ГЛОНАСС в регионе) и российским обществом «Знание» (о совместной просветительской и образовательной работе).

Ранее URA.RU сообщало, что на Восточном экономическом форуме — 2022, во Владивостоке, начала работу экспозиция делегации ХМАО. Интерьер павильона оформлен как северный чум в современной интерпретации с использованием предметов быта народов Севера.