На Свердловскую область надвигается аномальное похолодание

Уральские синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

В Екатеринбурге температура воздуха опустится до минимальных показателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Свердловскую область надвигается резкое похолодание. По данным Уральского гидрометцентра падение температуры в регионе с 7 сентября составит до 10 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха опустится с 11 до 5°С.

«В столице Урала 7 сентября температура воздуха опустится на отметку до 5°С ночью и до 11°С днем. Ожидается переменная облачность, с большой вероятностью выпадут осадки. В четверг, 8 сентября, дневная температура поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 4°С. В пятницу жителей Екатеринбурга ждет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем температура составит 12 градусов, а ночью не превысит 5°С», — сказано на сайте гидромета.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области в последние дни установилась холодная погода. Температура воздуха в последние дни не поднимается выше 15 градусов тепла.