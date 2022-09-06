Здание-амфитеатр в Челябинске продают под досуг. Скрин

В Челябинске здание-амфитеатр продается под досуг

06 сентября 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Собственник просит за помещение 150 млн рублей (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Собственник продает здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев в Челябинске. За двухэтажное строение без косметического ремонта продавец просит 150 млн рублей. «В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса. Выполнена качественная предчистовая отделка», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По данным собственника, площадь здания составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Причина продажи в объявлении не указана. Скрин с сайта «Авито»

Собственник продает здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев в Челябинске. За двухэтажное строение без косметического ремонта продавец просит 150 млн рублей. «В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса. Выполнена качественная предчистовая отделка», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По данным собственника, площадь здания составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Причина продажи в объявлении не указана.