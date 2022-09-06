Здание-амфитеатр в Челябинске продают под досуг. Скрин

В Челябинске здание-амфитеатр продается под досуг
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Шарташский лесопарк. Каменные палатки. Екатеринбург, амфитеатр, каменные палатки, лесопарк шарташский
Собственник просит за помещение 150 млн рублей (фото из архива) Фото:

Собственник продает здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев в Челябинске. За двухэтажное строение без косметического ремонта продавец просит 150 млн рублей.

«В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса. Выполнена качественная предчистовая отделка», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По данным собственника, площадь здания составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Причина продажи в объявлении не указана.

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Собственник продает здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев в Челябинске. За двухэтажное строение без косметического ремонта продавец просит 150 млн рублей. «В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса. Выполнена качественная предчистовая отделка», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По данным собственника, площадь здания составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Причина продажи в объявлении не указана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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