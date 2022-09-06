Собственник просит за помещение 150 млн рублей (фото из архива)
Собственник продает здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев в Челябинске. За двухэтажное строение без косметического ремонта продавец просит 150 млн рублей.
«В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса. Выполнена качественная предчистовая отделка», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
По данным собственника, площадь здания составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Причина продажи в объявлении не указана.
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