В центре Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 110 миллионов рублей

Коттедж с видом на тюменскую набережную продают за 110 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В историческом центре Тюмени на продажу выставлен четырехэтажный коттедж с видом на набережную за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 720 квадратных метров.

«Роскошный коттедж в историческом центре Тюмени. Приобретая данный объект, вы становитесь обладателем участка в центре города с видом на набережную. Площадь участка — 24 сотки, площадь дома — 720 квадратных метров. Четыре этажа. Цена- 110 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На территории участка растут голубые ели и дубы. В доме находятся сауна, спортзал и винный погреб. Как утверждает продавец, дом подходит не только для жизни, но и для организации бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что под Тюменью продается коттедж на берегу озера за 85 миллионов рублей. Площадь загородного дома составляет 865 квадратных метров.