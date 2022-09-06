В России разработают отечественный аналог движков Unity и Unreal Engine «Коммерсант»: VK запросила субсидию 3 млрд рублей на создание аналога Unity и Unreal Engine 07 сентября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 + VK планирует создать отечественный движок для создания видеоигр Фото: Kelly Hunter/Flickr Российская инвестиционная технологическая корпорация VK запросила у Минцифры РФ субсидию в размере три миллиарда рублей на разработку отечественного движка для видеоигр. В компании заявляют, что продукт может стать аналогом зарубежных Unity и Unreal Engine. VK запросила у Минцифры три миллиарда долларов на создание отечественного аналога движков Unity и Unreal Engine, сообщил источник « Коммерсанта », близкий к правительству. По его словам, вопрос поднимался на совещании в ведомстве 2 сентября. В компании и министерстве информацию также подтвердили. Собеседник газеты в крупной IT-компании отметил, что VK в состоянии реализовать подобный проект. Также он посчитал логичным государственное финансирование, ведь после его создания движок должен быть доступен российским разработчикам игр. Ранее сообщалось, что российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про Смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Разработчики показали первые наработки проекта. Российская инвестиционная технологическая корпорация VK запросила у Минцифры РФ субсидию в размере три миллиарда рублей на разработку отечественного движка для видеоигр. В компании заявляют, что продукт может стать аналогом зарубежных Unity и Unreal Engine. VK запросила у Минцифры три миллиарда долларов на создание отечественного аналога движков Unity и Unreal Engine, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к правительству. По его словам, вопрос поднимался на совещании в ведомстве 2 сентября. В компании и министерстве информацию также подтвердили. Собеседник газеты в крупной IT-компании отметил, что VK в состоянии реализовать подобный проект. Также он посчитал логичным государственное финансирование, ведь после его создания движок должен быть доступен российским разработчикам игр. Ранее сообщалось, что российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про Смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Разработчики показали первые наработки проекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям