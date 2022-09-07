Путин спрогнозировал уровень инфляции в России к 2023 году

07 сентября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В развитых экономиках инфляция преодолела многолетние рекорды, напомнил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. Такое предположения сделал президент России Владимир Путин. «Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. Такое предположения сделал президент России Владимир Путин. «Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».