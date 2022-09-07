Путин спрогнозировал уровень инфляции в России к 2023 году

В развитых экономиках инфляция преодолела многолетние рекорды, напомнил Путин
Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. Такое предположения сделал президент России Владимир Путин.
«Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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