Путин спрогнозировал уровень инфляции в России к 2023 году

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В развитых экономиках инфляция преодолела многолетние рекорды, напомнил Путин Фото:

Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. Такое предположения сделал президент России Владимир Путин.

«Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. Такое предположения сделал президент России Владимир Путин. «Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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