Путин ответил Западу на желание изолировать Россию

07 сентября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Путин уверен, что Западу не удастся изолировать Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россию невозможно изолировать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Кому бы не хотелось изолировать Россию, это невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Россию невозможно изолировать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Кому бы не хотелось изолировать Россию, это невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».