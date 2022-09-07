Путин ответил Западу на желание изолировать Россию

Путин уверен, что Западу не удастся изолировать Россию
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россию невозможно изолировать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«Кому бы не хотелось изолировать Россию, это невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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