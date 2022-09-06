В Златоусте на торги выставили железную дорогу

07 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

В Златоусте продают железную дорогу без рельсов и шпал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области на аукционе продают железную дорогу. Как следует из данных электронной площадки «Торги России», также на аукцион выставили две автомобильные трасы. «Железная дорога (объект незавершенного строительства). Местоположение: Златоустовский городской округ, от станции Аносова», — сообщается на сайте торгов. У дороги отсутствуют рельсы и шпалы: ее завершенность 25%. Также в продаже есть две автодороги. Одна находится в трех километрах от села Медведевка Кусинского района, вторая — неподалеку. Протяженность обоих объектов составляет от 1260 до почти пяти тысяч метров. Сообщается, что дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Полотно отсыпано грунтом и щебнем. Совокупно стоимость недвижимости оценили почти в шесть миллионов рублей. Прием заявок завершится 10 октября. На торги выставлены активы обанкроченной фирмы ООО «Комета» из Уфы. Недвижимость располагается по соседству с Медведевским рудником: в населенном пункте ведется добыча мрамора и щебня.

В Златоусте Челябинской области на аукционе продают железную дорогу. Как следует из данных электронной площадки «Торги России», также на аукцион выставили две автомобильные трасы. «Железная дорога (объект незавершенного строительства). Местоположение: Златоустовский городской округ, от станции Аносова», — сообщается на сайте торгов. У дороги отсутствуют рельсы и шпалы: ее завершенность 25%. Также в продаже есть две автодороги. Одна находится в трех километрах от села Медведевка Кусинского района, вторая — неподалеку. Протяженность обоих объектов составляет от 1260 до почти пяти тысяч метров. Сообщается, что дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Полотно отсыпано грунтом и щебнем. Совокупно стоимость недвижимости оценили почти в шесть миллионов рублей. Прием заявок завершится 10 октября. На торги выставлены активы обанкроченной фирмы ООО «Комета» из Уфы. Недвижимость располагается по соседству с Медведевским рудником: в населенном пункте ведется добыча мрамора и щебня.