Суд Екатеринбурга оставил на свободе фигуранта дела МУГИСО

Максим Титов согласился сотрудничать со следствием на суде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд назначил условное наказание экс-начальнику юридического управления «Распорядительной дирекции МУГИСО» Максиму Титову, который дал показания на заседании по делу о незаконной покупке зданий на государственные деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда

«Титов признан виновным, приговором суда ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в пресс-службе. Приговор был вынесен в конце августа.

Дело Титова было связано с обвинением главного подозреваемого экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. По версии следствия, чиновники незаконно (по завышенной стоимости) выкупили здание на улице Репина в Екатеринбурге. Предположительно, чиновники получили за сделку около 20 млн рублей.