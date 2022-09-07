Ремонт пермского театра сдвинули на два года

Реконструкцию большого зала и фойе Театра-Театра в Перми перенесли на 2024 год

Худрук театра утверждает, что винить в переносе некого Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Реконструкцию большого зала и фойе Театра-Театра перенесли на 2024 год. Изначально в планах руководства культурного учреждения было провести ремонт в 2022 году: с мая по декабрь.

«Реконструкцию не удалось начать в срок. Тут некого винить: подрядчики до сих пор не вышли из экспертизы, в которую вошли в конце ноября. За этот период постоянно менялись цены», — пишет «Новый компаньон», ссылаясь на слова художественного руководителя театра Бориса Мильграма.

Сейчас в театре предполагают, что начало реконструкция сдвинется на 2024 год. По словам издания, министр культуры Пермского края Алла Платонова объясняет это тем, что нельзя оставить Пермь в юбилейный год без одной из важнейших событийных площадок. За это время в театре планируют заранее закупить все материалы и оборудование, чтобы в 2024 году провести ремонт максимально быстро.

По плану реконструкции в большом зале заменят кресла, увеличат количество зрительских мест в полтора раза, улучшат акустику. В зрительском фойе изменится расположение гардероба, туалетов и кафе. Текущая же реконструкция фасада и малой сцены укладывается в сроки и будет завершена в октябре.

Ранее URA.RU рассказывало, что на здании Театра-Театра появилось огромное граффити. Оно будет там, пока ремонт фасада не закончится.