В Тюменской области осудили педофила, изнасиловавшего ребенка в поезде

08 сентября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Преступник напал на девочку ночью в плацкартном вагоне (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) вынесли приговор мужчине, который накануне Нового года в поезде напал на 12-летнюю девочку и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного межрегионального управления на транспорте СК РФ. «Вынесен приговор 31-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Преступление произошло ночью 27 декабря 2021 года, в плацкартном вагоне поезда „Сургут — Екатеринбург“, в момент следования состава вблизи станции „Тобольск“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Тобольский суд назначил насильнику наказание в виде восьми лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также представление получили руководство железнодорожной организации и правоохранительные органы. Им поручено устранить обстоятельства, которые позволили насилию над ребенком произойти, и усилить меры безопасности в поездах. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени педофил, осужденный на 15 лет лишения свободы, хочет уменьшить свое наказание. Мужчина долгие годы растлевал падчерицу.

В Тобольске (Тюменская область) вынесли приговор мужчине, который накануне Нового года в поезде напал на 12-летнюю девочку и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного межрегионального управления на транспорте СК РФ. «Вынесен приговор 31-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Преступление произошло ночью 27 декабря 2021 года, в плацкартном вагоне поезда „Сургут — Екатеринбург“, в момент следования состава вблизи станции „Тобольск“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Тобольский суд назначил насильнику наказание в виде восьми лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также представление получили руководство железнодорожной организации и правоохранительные органы. Им поручено устранить обстоятельства, которые позволили насилию над ребенком произойти, и усилить меры безопасности в поездах. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени педофил, осужденный на 15 лет лишения свободы, хочет уменьшить свое наказание. Мужчина долгие годы растлевал падчерицу.