Пробка образовалась из-за дорожных аварий
Жители Екатеринбурга встали в пробку недалеко от Центрального стадиона. Причиной этому стали две автомобильные аварии. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«Авария на перекрестке улиц Репина-Мельникова. И дальше в сторону центра возле Центрального стадиона еще одно тройное ДТП», — рассказал читатель.
URA.RU обратилось за комментарием по поводу аварий в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт столкновений и заявили, что обошлось без пострадавших.
Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.
Одна из аварий произошла на пересечении улиц Репина и Мельникова
Также движение затруднено у Центрального стадиона
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