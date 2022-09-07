Центральная улица Екатеринбурга встала в пробку. Фото

В Екатеринбурге на улице Репина произошло две аварии, из-за чего автомобилисты встали в пробку

08 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась из-за дорожных аварий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Екатеринбурга встали в пробку недалеко от Центрального стадиона. Причиной этому стали две автомобильные аварии. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Авария на перекрестке улиц Репина-Мельникова. И дальше в сторону центра возле Центрального стадиона еще одно тройное ДТП», — рассказал читатель. URA.RU обратилось за комментарием по поводу аварий в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт столкновений и заявили, что обошлось без пострадавших. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку. Одна из аварий произошла на пересечении улиц Репина и Мельникова Фото: читатель URA.RU Также движение затруднено у Центрального стадиона Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга встали в пробку недалеко от Центрального стадиона. Причиной этому стали две автомобильные аварии. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Авария на перекрестке улиц Репина-Мельникова. И дальше в сторону центра возле Центрального стадиона еще одно тройное ДТП», — рассказал читатель. URA.RU обратилось за комментарием по поводу аварий в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт столкновений и заявили, что обошлось без пострадавших. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.