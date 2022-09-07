07 сентября 2022

Центральная улица Екатеринбурга встала в пробку. Фото

В Екатеринбурге на улице Репина произошло две аварии, из-за чего автомобилисты встали в пробку
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, пробка, арбат, трафик, москва, пробка машины
Пробка образовалась из-за дорожных аварий Фото:

Жители Екатеринбурга встали в пробку недалеко от Центрального стадиона. Причиной этому стали две автомобильные аварии. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Авария на перекрестке улиц Репина-Мельникова. И дальше в сторону центра возле Центрального стадиона еще одно тройное ДТП», — рассказал читатель.

URA.RU обратилось за комментарием по поводу аварий в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт столкновений и заявили, что обошлось без пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.

Одна из аварий произошла на пересечении улиц Репина и Мельникова
Фото:
Также движение затруднено у Центрального стадиона
Фото:

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Жители Екатеринбурга встали в пробку недалеко от Центрального стадиона. Причиной этому стали две автомобильные аварии. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Авария на перекрестке улиц Репина-Мельникова. И дальше в сторону центра возле Центрального стадиона еще одно тройное ДТП», — рассказал читатель. URA.RU обратилось за комментарием по поводу аварий в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт столкновений и заявили, что обошлось без пострадавших. Ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Из-за этого горожане встали в пробку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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