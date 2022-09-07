Депутат Тюменской облдумы вступил в резерв российской армии

Депутат Тюменской облдумы Роман Чуйко вступил в "Боевой армейский резерв страны"

Роман Чуйко вступил в «Боевой армейский резерв страны» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко вступил в «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Об этом парламентарий рассказал журналистам во время сборов резервистов, которые проходят 8 сентября на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного училища.

«Во-первых, хотелось поближе познакомиться с теми людьми, которые вступают в резерв. А во-вторых, пройти курс молодого бойца, проверить свои навыки. Рекомендую всем мужчинам, если нет ограничений по здоровью, записаться в БАРС», — прокомментировал Чуйко свое участие в сборах.

По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, набор в БАРС идет в регионе уже более года. «В сборах принимают участие как отслужившие в армии, так и не служившие, но стоящие на воинском учете. Основные специальности резервистов — гранотометчики, пулеметчики, стрелки, водители», — рассказал военком корреспонденту URA.RU.

Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.