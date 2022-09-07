В Кургане возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в торговом центре

08 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кургане ребенок попал в больницу после полученной травмы в торговом центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следственном управлении следственного комитета РФ по Курганской области возбудили уголовное дело после случая травмирования ребенка в торговом центре Кургана. Информация появилась на сайте управления. «По результатам процессуальной проверки следственными отделом по г. Кургану СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в региональном СУ СК. Проверку организовали после сообщений в соцсетях о травмировании мальчика автоматическими дверями торгового центра. Инцидент случился 6 августа. Двухлетнему мальчику зажало ногу крутящейся дверью в торговом центре «Гиперсити», ребенок получил травму. «Следствием установлено, что травмированные ребенка произошло по причине ненадлежащего технического состояния автоматических револьверных дверей», — сообщили в управлении. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Также следствие выявляет ответственных за происшествие должностных лиц, чтобы дать оценку их действиям. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы увезли ребенка в больницу. Они не дождались скорой помощи после того, как ребенок получил травмы.

В следственном управлении следственного комитета РФ по Курганской области возбудили уголовное дело после случая травмирования ребенка в торговом центре Кургана. Информация появилась на сайте управления. «По результатам процессуальной проверки следственными отделом по г. Кургану СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в региональном СУ СК. Проверку организовали после сообщений в соцсетях о травмировании мальчика автоматическими дверями торгового центра. Инцидент случился 6 августа. Двухлетнему мальчику зажало ногу крутящейся дверью в торговом центре «Гиперсити», ребенок получил травму. «Следствием установлено, что травмированные ребенка произошло по причине ненадлежащего технического состояния автоматических револьверных дверей», — сообщили в управлении. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Также следствие выявляет ответственных за происшествие должностных лиц, чтобы дать оценку их действиям. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы увезли ребенка в больницу. Они не дождались скорой помощи после того, как ребенок получил травмы.