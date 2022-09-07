Глава пермского УФСБ встретился с силовиками из Москвы

В ПГНИУ, где студент устроил стрельбу, прошло совещание по экстремизму с участием силовиков из Москвы

В ПГНИУ приехали статусные силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском государственном университете (ПГНИУ), где год назад произошла стрельба, 8 сентября статусные силовики и чиновники из Москвы обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Об этом в своем telegram-канале сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников. Пермь на мероприятии представлял начальник УФСБ России по Пермскому краю Геннадий Анацкий.

«Ведущие российские эксперты по противодействию экстремизму и терроризму сегодня встретились в Пермском университете. Уверен, что профилактика экстремизма и взаимодействие с федеральными экспертами помогут сделать безопаснее все вузы страны», — отметил Красильников.

Дмитрий Красильников перечислил участников совещания. Спикерами, по его словам, выступили первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Кулягин, начальник департамента управления президента России по общественным проектам Денис Заварзин, заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. Также выступали директор департамента информационной политики и безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. В мероприятии приняли участие представители «почти всех российских регионов», заверил Красильников.

С молодежью очень важно быть в постоянном контакте и создавать новые возможности, рассказал Дмитрий Красильников. «Мы сможем побороть деструктивное поведение только с помощью позитивной повестки и продвижения активной гражданской позиции», — отметил он.

В сентябре 2021 года в ПГНИУ произошла стрельба. Сейчас проходит суд над устроившим ее студентом Тимуром Бекмансуровым. У силовиков были претензии к организации безопасности в вузе, они были сняты.