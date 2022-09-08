Свердловских силовиков бросили на поиски мужчины, зарезавшего охранника. Фото

08 сентября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Силовики просят свердловчан о помощи в поисках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики объявили поиски убийцы, который зарезал охранника рядом с Московским трактом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В будке, расположенной возле павильона, в районе 7-го километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Умершим оказался охранник, который неизвестный несколько раз ударил ножом. Силовики попросили свердловчан сообщать любую информацию о происшествии. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что группировка полицейских и следователей в районе убийства усилена. Силовики опрашивают местных жителей, чтобы найти подозреваемого. По предварительной информации, убийцей может быть человек по имени Марат. Силовики опубликовали фотографии одного из подозреваемых. Фото: СУ СК России по Свердловской области Фото: СУ СК России по Свердловской области

Силовики объявили поиски убийцы, который зарезал охранника рядом с Московским трактом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В будке, расположенной возле павильона, в районе 7-го километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Умершим оказался охранник, который неизвестный несколько раз ударил ножом. Силовики попросили свердловчан сообщать любую информацию о происшествии. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что группировка полицейских и следователей в районе убийства усилена. Силовики опрашивают местных жителей, чтобы найти подозреваемого. По предварительной информации, убийцей может быть человек по имени Марат. Силовики опубликовали фотографии одного из подозреваемых.