Свердловских силовиков бросили на поиски мужчины, зарезавшего охранника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Силовики просят свердловчан о помощи в поисках Фото:

Силовики объявили поиски убийцы, который зарезал охранника рядом с Московским трактом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В будке, расположенной возле павильона, в районе 7-го километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Умершим оказался охранник, который неизвестный несколько раз ударил ножом. Силовики попросили свердловчан сообщать любую информацию о происшествии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что группировка полицейских и следователей в районе убийства усилена. Силовики опрашивают местных жителей, чтобы найти подозреваемого. По предварительной информации, убийцей может быть человек по имени Марат. Силовики опубликовали фотографии одного из подозреваемых.

Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Силовики объявили поиски убийцы, который зарезал охранника рядом с Московским трактом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В будке, расположенной возле павильона, в районе 7-го километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Умершим оказался охранник, который неизвестный несколько раз ударил ножом. Силовики попросили свердловчан сообщать любую информацию о происшествии. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что группировка полицейских и следователей в районе убийства усилена. Силовики опрашивают местных жителей, чтобы найти подозреваемого. По предварительной информации, убийцей может быть человек по имени Марат. Силовики опубликовали фотографии одного из подозреваемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...