08 сентября 2022
07 сентября 2022

Мэра Салехарда возмутили дети, бегающие на строящейся площадке

Мэра Салехарда Алексея Титовского возмутили дети, бегающие на строящейся игровой площадке
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр предупредил жителей Салехарда об опасности — работы на игровой площадке в микрорайоне Удача еще не завершены (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) дети бегают на строящейся игровой площадке с памп-треком. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Алексей Титовский, которого возмутило поведение жителей.

«Работы по благоустройству площадки в микрорайоне Удача еще продолжаются. Убедительно прошу вас разъяснить детям, что катание и игры на незавершенном объекте небезопасны. Давайте наберемся терпения», — написал Титовский.

Глава города отметил, что подобные прогулки могут привести к «нежелательным последствиям». Площадку планируют открыть в ближайшее время, уточнил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что несовершеннолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. В ходе проверки было установлено, что один из руководителей коммерческой организации не ограничил доступ посторонних лиц на объект.

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В Салехарде (ЯНАО) дети бегают на строящейся игровой площадке с памп-треком. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Алексей Титовский, которого возмутило поведение жителей. «Работы по благоустройству площадки в микрорайоне Удача еще продолжаются. Убедительно прошу вас разъяснить детям, что катание и игры на незавершенном объекте небезопасны. Давайте наберемся терпения», — написал Титовский. Глава города отметил, что подобные прогулки могут привести к «нежелательным последствиям». Площадку планируют открыть в ближайшее время, уточнил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что несовершеннолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. В ходе проверки было установлено, что один из руководителей коммерческой организации не ограничил доступ посторонних лиц на объект.
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